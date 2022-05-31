Экс-президенту Киргизии предъявили новое обвинение
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в злоупотреблении должностным положением по делу о массовых беспорядках в июне 2010 года, сообщил Interfax его адвокат Сергей Слесарев.
"По июньским событиям 2010 года Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением", - сказал Слесарев.
По словам адвоката, Атамбаев отказался от получения уведомления, поэтому его вручили представителю бывшего президента. "Алмазбек Атамбаев отказался от участия во всех следственных действиях, связанных с получением уведомления о подозрении и подписанием документов. Его обвиняют в том, что он мог предотвратить июньские события, но ничего не сделал", - отметил он.
Следствие по июньским событиям на юге Киргизии было возобновлено в 2021 году по поручению нынешнего президента республики Садыра Жапарова.
В июне 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизской и узбекской сторонами, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека и около 2 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Атамбаев, занимавший пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 годы, был лишен президентской неприкосновенности в июне 2019 года, ему были предъявлены обвинения в коррупции. Позже ему также предъявили обвинения в организации массовых беспорядков в центре Бишкека. 23 июня 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Последующие апелляции адвокатов экс-президента были отклонены.