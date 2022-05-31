Экс-президенту Киргизии предъявили новое обвинение

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвиняют в злоупотреблении должностным положением по делу о массовых беспорядках в июне 2010 года, сообщил Interfax его адвокат Сергей Слесарев.

"По июньским событиям 2010 года Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением", - сказал Слесарев.

По словам адвоката, Атамбаев отказался от получения уведомления, поэтому его вручили представителю бывшего президента. "Алмазбек Атамбаев отказался от участия во всех следственных действиях, связанных с получением уведомления о подозрении и подписанием документов. Его обвиняют в том, что он мог предотвратить июньские события, но ничего не сделал", - отметил он.