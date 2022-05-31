Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел продолжаются следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступлений, совершенных несколькими годами ранее.

По факту обнаружения 28 марта 2020 года на территории Исмаиллинского района скелета неизвестного человека в прокуратуре Исмаиллинского района было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и проведено расследование, однако производство по делу было приостановлено в связи с невозможностью установления личности трупа и лиц, совершивших преступление.

Однако впоследствии уголовное дело было пересмотрено в Генеральной прокуратуре, и продолжение расследования было возложено на управление криминалистики и информационных технологий.