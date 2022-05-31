Два друга убили Мамедова в Баку и сожгли его труп в Исмаиллы заявление генпрокуратуры
Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел продолжаются следственно-оперативные мероприятия по раскрытию преступлений, совершенных несколькими годами ранее.
По факту обнаружения 28 марта 2020 года на территории Исмаиллинского района скелета неизвестного человека в прокуратуре Исмаиллинского района было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса и проведено расследование, однако производство по делу было приостановлено в связи с невозможностью установления личности трупа и лиц, совершивших преступление.
Однако впоследствии уголовное дело было пересмотрено в Генеральной прокуратуре, и продолжение расследования было возложено на управление криминалистики и информационных технологий.
В результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что скелет неизвестного человека принадлежит Рашаду Мамедову (1978 года рождения).
Также было установлено, что в марте 2020 года Умидвар Ибишов и Эльвин Алиев, на почве личных отношений, под предлогом помещения Рашада Мамедова в медицинское учреждение для лечения от наркозависимости, задушили последнего ремнем на территории Ясамальского района. С целью сокрытия преступления они перевезли труп в село Тубу Исмаиллинского района и сожгли его.
На основании собранных доказательств Умидвару Ибишову и Эльвину Алиеву было предъявлено обвинение по статье 120.2.1 (убийство группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.