Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:52

Пока Турция готовится к новым военным операциям против курдских террористических групп, связанных с РПК, в этот район на севере Сирии неожиданно вошли подразделения армии США. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает французское онлайн-издание Syria Direct. Военные и гражданские источники, связанные с поддерживаемыми США демократическими силами Сирии, состоящими, в основном, из курдских боевиков, заявили, что американские войска разместились на военной базе к северу от Ракки, в которую входит также аэропорт Табка, где ранее дислоцировалась 17-я дивизия регулярной сирийской армии.

Источники сообщают, что американские войска готовятся также вернуться на базу Хараб-Ишк в 43 километрах к юго-востоку от Кобани. Эта база расположена на территории бывшей штаб-квартиры французской международной компании Lafarge. Сообщается, что турецкая армия завершила подготовку к новой военной операции по созданию 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии, для чего в контролируемые Турцией районы на севере Сирии были переброшены тысячи военнослужащих и единиц техники. Поддерживаемые Анкарой силы Сирийской национальной армии также приведены в состояние боевой готовности. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил накануне журналистам, что турецкая армия готова начать новую антитеррористическую операцию. Однако ранее источники на севере Сирии сообщали, что после встречи высокопоставленных турецких и оппозиционных сирийских командиров в деревне недалеко от границы, запланированная операция была отложена на неопределенный срок.

Одной из целей планируемых Турцией военных операций является город Кобани. Турецкая армия также готовится очистить от отрядов курдских террористов города Манбидж (провинция Алеппо), Айн-Исса (провинция Ракка) и Таль-Тамар (провинция Хасеке). И хотя США уже призвали Турцию воздержаться от военной операции, в Анкаре продолжают утверждать, что именно поддержка Вашингтона и поставки американского оружия курдским группировкам, связанным с РПК, по-прежнему представляют для Турции террористическую угрозу. Махмуд Хабиб, представитель Северной бригады Сирийских демократических сил, заявил в беседе с изданием Syria Direct, что возвращение американских войск в аэропорт Табка, где дислоцируется российский контингент и части 17-й дивизии сирийской армии, является «необходимым шагом» на фоне турецко-российского сближения, чреватого разделом сфер влияния на севере Сирии. По словам Хабиби, американские силы являются для Турции «сдерживающим фактором».