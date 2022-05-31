Девятиклассницу выдают замуж в Сабирабаде

В селе Газли Сабирабадского района выдают замуж девятиклассницу. Об этом haqqin.az сообщила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде.

Представитель исполнительной власти в селе Газли Абдул Бабаев сказал haqqin.az, что девочка окончила 9 классов, в конце июня ей исполнится 16 лет.

«Отец девочки умер, семья малообеспеченная. Похоже, что финансовое положение семьи сыграло роль в раннем браке ребенка. Об этом уже проинформированы районная исполнительная власть, а также отделение полиции. Наверное, свадьбу отменят», — сказал Бабаев.

В МВД также прокомментировали произошедшее. Как сообщил главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы министерства, старший лейтенант Низам Гамидов, в Сабирабадском районном отделении полиции принимаются все необходимые меры. Об этом уже проинформированы соответствующие госструктуры. Родственников девочки также вызвали в отделение полиции, где им сообщили, что брак незаконен.