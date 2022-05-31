Лавров заявил о рисках вовлечения третьих стран в войну в Украине

Риски вовлечения третьих стран в войну в Украине существуют. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Такие риски, конечно, существуют. То, чего требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей. Во-первых, это переходит все рамки приличия и дипломатического общения, а во-вторых, это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия", - сказал журналистам Лавров по итогам визита в Саудовскую Аравию.

Российский министр отметил, что эти риски прекрасно понимают вменяемые западные политики. "Не все, прямо скажу, в Евросоюзе, особенно в его северной части. Есть политики, которые готовы идти на это безумие ради того, чтобы удовлетворить свои амбиции. Но серьезные страны в Евросоюзе, конечно, прекрасно понимают неприемлемость таких сценариев, и вроде бы признаки разумных оценок мы недавно услышали из Вашингтона", - добавил Лавров.