Борис Джонсон о своей вероятной отставке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию в Украине.

"Я много и долго думал об этом и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением", - цитирует слова премьер-министра газета Telegraph.

Многие считают, что в скором времени Джонсону могут вынести вотум недоверия после того, как он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии, говорится в статье.