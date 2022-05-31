1 июня - в Международный день защиты детей в Шуше прошла итоговая концертная программа республиканского фестиваля-конкурса искусств «Könlüm keçir Qarabağdan». В мероприятии приняли участие до 300 детей со всех регионов Азербайджана, сообщили в Министерстве образования.

Фестиваль стал первым республиканским детским мероприятием, проведенным после освобождения города Шуша от армянской оккупации.

Принявший участие в мероприятии министр образования Эмин Амруллаев записал видеопоздравление детям в связи с Международным днем защиты детей, в котором говорится: «Поздравляю каждого ребенка в Азербайджане. Горжусь, что отмечаю этот день в Шуше с самыми талантливыми азербайджанскими детьми и детьми шехидов. Хочу, чтобы каждый ребенок всегда улыбался и был счастлив. Верю в то, что дети – это будущее Азербайджана, которое будет еще более успешным, и эти дети обеспечат вечную независимость нашей страны. Карабах – это Азербайджан!».