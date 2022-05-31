Рамин Гаджилы предстал перед судом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание по рассмотрению уголовного дела Рамина Гаджилы, общественного деятеля и лидера «Европейского движения в Азербайджане», обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и Европу.

Как сообщает haqqin.az, на заседании были уточнены анкетные данные Гаджилы.

В ходе расследования выяснилось, что руководитель ООО No Border Travel Agency Рамин Гаджилы, председатель Общественного объединения «Молодежное научное и культурное развитие» Сардар Искендеров, представители ООО Yes Travel Сархан Абдуллаев, Узеир Багирли, руководитель HMH Baku Travel Нармина Дадашева, а также Закир Амиров, Азиз Сафаралиев, Акиф Асадов организовывали незаконную миграцию заявителей путем подделки и продажи фальшивых выписок со счета, документов, подтверждающих право собственности на движимое и недвижимое имущество, писем-обращений в правоохранительные органы, медицинских справок и других официальных документов.

Отметим, что Гаджилы обвиняется в мошенничестве в форме организованной группы. Уголовное дело в отношении других обвиняемых возбудили отдельно. Потерпевшими по делу признаны 22 человека.