Грузия закупается «джавелинами»

Минобороны Грузии в 2022 году закупило в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин», сообщается в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили.

В докладе уделяется внимание вопросам сотрудничества с США в сфере обороны, а также подчеркивается, что в 2021-2022 годах вместе с США велась активная работа в направлении развития грузинских сил специальных операций.

«В частности, при поддержке США были проведены различные учения и курсы. Следует отметить, что министерство обороны Грузии в рамках внешнего военного финансирования США продолжает процесс перевооружения подразделений сил обороны в соответствии со стандартами НАТО», — говорится в докладе Гарибашвили.