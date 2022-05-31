Вице-премьер Молдовы рассчитывает на переговоры по углеводородам в Баку

Как сообщает haqqin.az, министр не сообщил подробностей, но отметил, что рассчитывает достичь неких договоренностей для Молдовы в Баку. "Я продолжу переговоры по диверсификации источников снабжения нашей страны энергоресурсами", - написал он в социальной сети. О каких именно углеводородах пойдет речь, Спыну также не уточнил.

Вице-премьер, м инистр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну прибыл в Азербайджан, чтобы принять участие в международном форуме Baku Energy Week.

Учитывая энергетический кризис в Молдове, вопросы могут возникнуть по теме и газа, и нефтепродуктов. Как ранее сообщал haqqin.az, в этой восточно-европейской стране проблема топлива стоит крайне остро. Все запасы бензина и дизельного топлива, которые удается сделать местным импортерам, нередко соответствуют количеству, необходимому на два дня.

Газовая ситуация еще более сложна. Взаимоотношения с "Газпромом" в течение минувшего года без преувеличения можно назвать натянутыми, когда после прихода к власти прозападного правительства Молдовы стране пришлось вести новые переговоры с российским концерном.

Контракт, который удалось заключить Молдове, не предусматривает особо щадящих условий для страны. Так, в прошлом месяце закупочная цена газа составляла, согласно оговоренной формуле, 920 долларов США за 1 тыс. кубометров. Как сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, с 1 июня она составит 880 долларов.

Тариф для молдавских потребителей за куб природного газа был с 1 июня повышен с 15,18 лея до 18,62 лея, то есть, фактически до 1 доллара США. Таким образом, Молдова прочно занимает одно из последних мест в Европе по доступности газа для населения.

При этом, "Молдовагаз", являясь дочерней компанией концерна "Газпром", обладает историческим долгом, который, предположительно, составляет около 709 млн. долларов США. Правительство Молдовы попросило о проведении аудита этого долга и иных связанных с ним финансовых обстоятельств в "Молдовагаз". Сроком завершения проверки было названо 1 мая.

Однако молдавской стороне с этой задачей за отведенное время справиться не удалось. Причиной были названы события на территории Украины и кризис беженцев, с которым столкнулся Кишинев. Тем не менее, "Газпром" пока продолжает поставки природного газа в Республику Молдова в штатном режиме.