Бывшего главу муниципалитета Бинагади судят за мошенничество с золотом

Бывший председатель муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур Туркут, обвиняемые в мошенничестве, в ближайшие дни предстанут перед судом.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы следствия направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Расим Садыхов.

Отметим, что бывший председатель муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур Алиева обвиняются в совершении мошенничества в отношении граждан на сумму 400 тысяч манатов в сфере торговли золотом.

В то же время Алиеву признали виновной в подделке и продаже поддельных документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района.

Сестрам уже предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

По уголовному делу проходят 11 потерпевших.