Бывшего главу муниципалитета Бинагади судят за мошенничество с золотом
Бывший председатель муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур Туркут, обвиняемые в мошенничестве, в ближайшие дни предстанут перед судом.
Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы следствия направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Расим Садыхов.
Отметим, что бывший председатель муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур Алиева обвиняются в совершении мошенничества в отношении граждан на сумму 400 тысяч манатов в сфере торговли золотом.
В то же время Алиеву признали виновной в подделке и продаже поддельных документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района.
Сестрам уже предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
По уголовному делу проходят 11 потерпевших.