Украина заверила США, что не будет бить по российской территории

США верят заверениям официального Киева в отказе использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) для ударов по целям в России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками», — указал он.