Азербайджан и Узбекистан подписали таможенный меморандум фото
Делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана, генерал-майором таможенной службы Акмалхуджой Мавлоновым находится с официальным визитом в Азербайджане. Делегацию приняли в Государственном таможенном комитете.
Приветствуя гостей, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев рассказал о политических, экономических и культурных отношениях между двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан и Узбекистан исторически связывают братские отношения. Мехтиев также рассказал о важности реформ в таможенной системе за последние годы, отметив, что таможенные органы Азербайджана были модернизированы за счет нововведений.
Председатель госкомитета рассказал о предпринятых шагах по упрощению таможенных процедур, ускорению процессов пересечения границ, укреплению материально-технической базы, кадрового потенциала, восстановлению инфраструктуры. Отметив, что система декларирования теперь является полностью электронной, Сафар Мехтиев также проинформировал гостей о системе пропуска «Зеленый коридор», основанной на информационных технологиях, «Умной таможне» и других проектах, а также о системе управления рисками.
Председатель ГТК также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Узбекистана и выразил надежду, что визит его узбекского коллеги будет способствовать дальнейшему развитию отношений.
Поблагодарив руководство таможенной службы Азербайджана за теплый прием, председатель Государственного таможенного комитета Узбекистана сказал, что доволен своим визитом в Азербайджан. Подчеркнув высокий уровень отношений между двумя братскими странами, гость выразил уверенность, что в ближайшее время взаимное сотрудничество получит дальнейшее развитие. Гость подчеркнул, что узбекская сторона заинтересована в том, чтобы воспользоваться достижениями азербайджанской таможни. Он сообщил, что в состав делегации входят специалисты ведущих направлений узбекского таможенного дела, а целью является изучение и применение опыта Азербайджана.
По итогам встречи стороны подписали «План взаимодействия на 2022-2023 годы».
В завершение встречи председатель Сафар Мехтиев наградил Акмалхуджу Мавлонова юбилейной медалью в честь 30-летия Государственного таможенного комитета Азербайджана.
Отметим, что визит узбекской делегации в Азербайджан продлится до 4 июня.