Приветствуя гостей, председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев рассказал о политических, экономических и культурных отношениях между двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан и Узбекистан исторически связывают братские отношения. Мехтиев также рассказал о важности реформ в таможенной системе за последние годы, отметив, что таможенные органы Азербайджана были модернизированы за счет нововведений.

Делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета Узбекистана, генерал-майором таможенной службы Акмалхуджой Мавлоновым находится с официальным визитом в Азербайджане. Делегацию приняли в Государственном таможенном комитете.

Председатель госкомитета рассказал о предпринятых шагах по упрощению таможенных процедур, ускорению процессов пересечения границ, укреплению материально-технической базы, кадрового потенциала, восстановлению инфраструктуры. Отметив, что система декларирования теперь является полностью электронной, Сафар Мехтиев также проинформировал гостей о системе пропуска «Зеленый коридор», основанной на информационных технологиях, «Умной таможне» и других проектах, а также о системе управления рисками.

Председатель ГТК также подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Узбекистана и выразил надежду, что визит его узбекского коллеги будет способствовать дальнейшему развитию отношений.