Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит экспорт газа

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. В этом году ожидается, что эти объемы, вероятно, достигнут 24 млрд кубометров», - сказал Ильхам Алиев .

Азербайджан в 2021 году экспортировал 22 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 24 млрд кубометров. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Бакинской энергетической недели.

Глава государства отметил, что газовый потенциал Азербайджана не ограничивается только месторождением «Шах-Дениз».

«У нас есть и другие очень перспективные месторождения. В следующем году мы начнем эксплуатацию некоторых из них, и это будет важным вкладом в энергетическую безопасность. В особенности, когда спрос на углеводороды из Азербайджана велик как никогда», - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, как ответственная страна, учитывает это и старается поддерживать страны, которые по разным причинам сталкиваются с трудностями.

«В настоящее время соответствующие структуры Азербайджана находятся в постоянном контакте с растущим числом таких стран», - отметил президент.