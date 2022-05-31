Ильхам Алиев: Азербайджан увеличит экспорт газа
Азербайджан в 2021 году экспортировал 22 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 24 млрд кубометров. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на открытии Бакинской энергетической недели.
«В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. В этом году ожидается, что эти объемы, вероятно, достигнут 24 млрд кубометров», - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства отметил, что газовый потенциал Азербайджана не ограничивается только месторождением «Шах-Дениз».
«У нас есть и другие очень перспективные месторождения. В следующем году мы начнем эксплуатацию некоторых из них, и это будет важным вкладом в энергетическую безопасность. В особенности, когда спрос на углеводороды из Азербайджана велик как никогда», - сказал Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан, как ответственная страна, учитывает это и старается поддерживать страны, которые по разным причинам сталкиваются с трудностями.
«В настоящее время соответствующие структуры Азербайджана находятся в постоянном контакте с растущим числом таких стран», - отметил президент.