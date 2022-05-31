В связи с Международным днем защиты детей компания “166 Грузоперевозки и Логистика” провела развлекательное мероприятие в детском доме города Лянкяран. В рамках мероприятия дети получили от организаторов подарки, сладости, а также различные настольные игры.

«Компания уделяет особое внимание этому дню. Именно по этой причине сегодня, как и каждый год, мы проводим различные благотворительные акции, встречи с детьми. Стараемся создать у них только положительные эмоции. Надеемся, что подобные мероприятия оставляют приятные воспоминания. Дети - наше будущее, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать каждого из них», - заявил руководитель компании.