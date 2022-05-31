Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 20:03

Утром 1 июня все ведущие газеты и информагентства США сообщили о том, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Время сомнений в Белом доме, хозяин которого Джо Байден в последнее время испытывал давление со стороны различных политических сил, закончилось. Достижение решения о поставках Украине систем залпового огня стало компромиссным. Администрация Байдена всерьез опасалась, что поставка самых дальнобойных систем, с дальностью стрельбы до 300 километров даст возможность украинским войскам поражать цели в глубине территории России. И хотя президент Владимир Зеленский убеждал американцев, что его страна не будет обстреливать Белгород или Ростов, сомнения остались. Некоторые высокопоставленные политики боятся, что вопреки уверениям Зеленского украинские генералы могут начать мстить русским за их тактику выжженной земли и разрушение десятков городов в Украине.

HIMARS, которые решено поставлять Украине, имеют дальность стрельбы до 70 километров и могут поражать цели в глубине российской обороны,- то, чего не в состоянии сделать нынешние «Грады» советского производства, находящиеся на вооружении ВСУ. И это, убеждены в украинском Генштабе, позволит добиться перелома в войне. Кроме того, в новый пакет американской военной помощи Украине, который оценивается в $700 млн, войдут радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщает газета конгресса Hill со ссылкой на представителя Белого дома. Это вооружение может поступить в Украину сравнительно быстро: на поставки гаубиц М777 из складов Пентагона ушло около недели. Как говорят эксперты, системы залпового огня (их количество пока неизвестно) могут поступить к концу июня. До этого ВСУ придется сдерживать неистовое наступление российской армии на востоке страны, которая использует все возможные огневые возможности.

Как оценивают в США стратегию захватчиков? «Российские военные повторяют на востоке Украины старые ошибки», - пишет New York Times. В чем они заключаются? По мнению американских официальных лиц, которых цитирует издание, «медленное и нерешительное продвижение российской армии привело к истощению войск и утрате ими как минимум 20 процентов своей боеспособности. Например, Россия с момент начала «спецоперации», говорят в Пентагоне, потеряла свыше 1000 танков. Российская авиация, согласно этому анализу, также не добивается значительных успехов: российские летчики, избегая риска быть сбитыми, обстреливают цели, летая исключительно вдоль украинской границы. Используя боекомплект, они ретируются в сторону России. Это не дает им возможности доминировать в воздушном пространстве Украины, чем в полной мере пользуется их противник. Наконец, минусом российской армии является то, что часто оккупированные ею земли становятся спорными территориями, которые вновь переходят к украинской стороне. В последние две недели назначенный командовать войсками российский генерал Александр Дворников нигде не объявлялся, что «дает некоторым официальным деятелям в США почву для догадок, остается ли он во главе войск или нет». Американские эксперты также обсуждают сообщения о том, что президент Путин лично руководит боевыми действиями в Украине на уровне командиров батальонов. «Мы знаем, что если президенты вмешиваются в оперативную военную деятельность, это всегда - рецепт катастрофы», - говорит Эвелин Фаркас, в прошлом заместительница помощника министра обороны в администрации Барака Обамы.