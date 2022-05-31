В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось первое заседание рабочей группы «Центр трансформации здравоохранения».

Открывая встречу, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал, что обеспечение устойчивого развития сферы здравоохранения всегда находится в центре внимания президента Ильхама Алиева.

В связи с этим в подписанном указе в качестве приоритетов определены совершенствование нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения и медицинского страхования, повышение прозрачности и подотчетности, развитие цифрового здравоохранения.

В завершение участникам встречи был представлен ориентированный на результат План действий по реализации поставленных задач. Было принято решение в ходе следующей встречи обсудить основные составляющие указа президента от 13 мая 2022 года в широком формате с участием представителей профильных государственных учреждений.