В мероприятии приняли участие начальник Академии МЧС генерал-майор Баба Салаев, председатель профсоюза МЧС Мехман Исмаилов, заместитель начальника отдела МЧС по связям с общественностью полковник Махбуба Мустафаева, начальник Аранского регионального центра министерства полковник Эльхан Велиев, а также представители исполнительной власти Евлахского района.

1 июня 2022 года МЧС при поддержке Профсоюза сотрудников МЧС провело «день открытых дверей» для детей шехидов войны в Аранском областном центре по случаю Международного дня защиты детей.

На открытии прозвучал государственный гимн. Минутой молчания присутствующие почтили память шехидов Отечественной войны.

Спасатели Аранского регионального центра министерства и пожарные ГПС показали гостям пожарно-спасательное оборудование и ответили на их вопросы.

Программа продолжилась конкурсом рисунков на асфальте. В завершение мероприятия детям вручили подарки и сфотографировали на память.

Отметим, что МЧС всегда уделяет внимание безопасности детей и регулярно проводит мероприятия, конкурсы по обучению детей правилам поведения во время чрезвычайных ситуаций, готовит обучающие социальные видеоролики и распространяет их через средства массовой информации.