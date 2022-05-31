Российские войска могут повторно пойти на Киев, так что жителям региона советуют не расслабляться. О том, что Россия может открыть "второй фронт" на этом направлении вдобавок к юго-восточному, рассказал во время телемарафона представитель киевской бригады теробороны Андрей Ковалев.

В частности, по его сведениям, на северной границе Украины, в Беларуси, опять сконцентрировались новые подразделения российских войск, сформированы батальонно-тактические группы.

«Вдобавок вражеские беспилотники пересекают границу нашей страны, пытаясь разведать обстановку», - сказал он.

Ковалев отметил, что в Киеве сохраняется и угроза ракетных обстрелов. По его словам, киевляне должны сознательно к этому относиться, ведь угроза с севера никуда не делась.

«Для Киева существует угроза террористической операции, угроза обстрелов баллистическими и крылатыми ракетами», - сказал он.