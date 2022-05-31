Али Асадов встретился с делегацией ВР

Премьер-министр Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом ВР по добыче и операциям Гордоном Биррелом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джоунсом.

Как сообщают в Кабинете министров, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашей страной и Вritish Petroleum.

Была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане. В этом контексте были затронуты переговоры с компанией о строительстве солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях.