Байден подтвердил: Украина получит американские РСЗО

Президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, США продолжат поддерживать украинских партнеров и передавать Украине оружие и технику для обороны.

Байден объявил, что благодаря дополнительному финансированию Украины, которое одобрил Конгресс США, Вашингтон сможет продолжить поставлять в Украину больше оружия, «которое они так эффективно используют для отражения российских атак».

«Благодаря новому пакету они получат новые возможности и передовое вооружение, в том числе HIMARS со снарядами, для защиты территории Украины от наступления России», — подчеркнул глава Белого дома.