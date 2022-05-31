Оспа обезьян уже в 30 странах

В 30 странах мира выявлено больше 550 случаев оспы обезьян, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В конце мая ВОЗ сообщала о 257 случаях оспы обезьян в 23 странах.

По словам Гебрейесус, пока большинство случаев было зарегистрировано среди мужчин, у которых были половые контакты с мужчинами.

Распространение оспы обезьян в Европе летом может усилиться, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. В качестве меры предосторожности необходимо вовремя изолировать зараженных и отслеживать их социальные контакты.

Быстрое распространение оспы обезьян в неэндемичных странах может быть обусловлено отсутствием у значительной части населения иммунитета против этой инфекции из-за отсутствия вакцинации, заявила руководитель секретариата по борьбе с оспой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Розамунд Льюис. В 1980 году была прекращена вакцинация от этого заболевания. Между тем, по оценке специалистов, прививка от натуральной оспы может обеспечить эффективную защиту от оспы обезьян, поскольку оба вируса относятся к одному семейству.