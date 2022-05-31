Госсекретарь США: война в Украине продлится еще много месяцев

США считают, что боевые действия на Украине могут продлиться еще много месяцев. Об этом заявил 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы не можем предсказать, как и когда это завершится. По нашим самым оптимистическим оценкам на сегодняшний день, конфликт продлится еще много месяцев. Но все может закончиться уже завтра, если Россия примет решение прекратить агрессию", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.