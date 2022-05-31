Стрелки из Турции стали бронзовыми призерами на прошедшем сегодня в Баку соревновании по стендовой стрельбе в дисциплине трап среди смешанных команд. Другая бронзовая медаль досталась сборной из Казахстана.

"До того, как прибыть на этот турнир, наша национальная сборная свыше 20 дней тренировалась в Габале. Мы глубоко признательны Азербайджану за созданные условия для подготовки, а также за ту роль, которую республика сыграла в нашей победе. Мы не только надеялись, но ставили перед собой целью завоевать медаль соревнований. У нас сильная команда, мы входим в первую пятерку Азии. Проходящее в Баку состязание один из лучших Кубков мира за последние пять лет. Организация, отношение к гостям, созданные условия – все на самом высоком уровне", - сказал генеральный секретарь Федерации спортивной и стендовой стрельбы Казахстана Олег Почивалов.

Турецкие стрелки отметили, что их очень тронула радость азербайджанских болельщиков при виде их победы.

Толга Тюнчар: "Мы не очень хорошо начали соревнование сегодня. Нам не хватило одного очка, чтобы пройти в финал. Так уж получилось. Мы сделали, что могли, нам было суждено завоевать бронзовую награду. Но на соревновании, организованном Азербайджаном на столь высоком уровне, даже третье место – почетно. Я выражаю благодарность каждому, кто вложил свой труд в создание этого центра. Это действительно впечатляющее место. Даст бог, на следующих соревнованиях мы добьемся более высоких результатов".

Пелин Румейса Гая: "Мы очень рады. Церемония награждения была замечательной. Мы этого ждали, но не думали, что будет настолько хорошо. И иностранцы, и азербайджанцы очень нас поддерживали. Мне очень понравилось, что все за нас болели. Как всегда говорилось, мы два государства, но один народ. Я признательна всем. Очень люблю азербайджанцев. Я счастлива, что мне довелось столько всего здесь пережить, завоевать бронзовую медаль".

Тренер Эмре Гюрай: "Мы рады, что смогли завоевать здесь медаль. Мы вошли в число призеров в своей стране. Нам все здесь родное. Мы радовались все вместе. Даст бог, в будущем мы сможем добиться лучших результатов на еще более крупных состязаниях. В Азербайджане мы соревновались так же спокойно, как у себя дома. Это третий Кубок мира, в котором мы участвовали в этом году. Могу сказать, что Баку по уровню организации превзошел всех. Церемония награждения была впечатляющей. Мы чувствовали себя, словно на концерте. Не было никаких недочетов. Азербайджан достоин проводить чемпионаты мира. Даст бог, здесь будут проходить еще более значимые турниры."

Соревнования Кубка мира по стрельбе продолжатся в азербайджанской столице и завтра.