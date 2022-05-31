Рекордный рост цен в Великобритании

Цены на продукты питания в Великобритании растут самыми быстрыми темпами за десятилетие — на 4,5 процента с начала года, а инфляция на товары в целом — 2,8 процента, сообщает Bloomberg.

Британцев призывают готовиться к худшему — розничные продавцы продолжают повышать цены из-за роста инфляции. «Розничные цены выросли сильнее из-за роста стоимости цен на сырье, энергию и транспорт. Розничные продавцы прилагают все усилия, чтобы защитить клиентов, особенно в то время, когда на домохозяйства возложили огромные счета за электроэнергию», — заявила глава Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Она добавила, что сильнее всего подорожало мясо птицы, маргарин — из-за взлетевших цен на корма для животных.