Вице-президент SOCAR: «Не задействовать сегодня возможности было бы преступлением»

Возросшие доходы от продажи нефти не могут полностью покрыть инвестиции, которые должны быть сделаны в разработку новых месторождений. Но вместе с тем они вносят свой вклад в то, что решения принимаются легче. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в кулуарах мероприятия «Бакинская энергетическая неделя» заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров.

Говоря о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, Эльшад Насиров отметил, что у Азербайджана есть дополнительные ресурсы для его наращивания.

«Но мы сможем сделать это через несколько лет, после того как разработка новых месторождений будет завершена», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Азербайджана незадействованные запасы, вице-президент SOCAR сказал: «В таких рыночных условиях не задействовать все возможности было бы грехом, если не преступлением».