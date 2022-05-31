Муратов продает свою нобелевскую медаль

Нобелевская медаль главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова выставлена на торги американским аукционным домом Heritage Auctions. Все вырученные средства пойдут на поддержку миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

Торги открываются 1 июня, в Международный день защиты детей, и завершатся 20 июня, во Всемирный день беженцев, аукционом в The Times Center на Манхэттене.

"Мы много думали об этом в редакции "Новой газеты", много размышляли об этом и поняли, что есть те, кому гораздо хуже, чем нам. Это беженцы. Больные украинские дети. Им намного тяжелее, чем нам. И поэтому нам не надо себя жалеть. Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой войны, можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть, – сказал Муратов "Новой газете. Европа". – Деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет".