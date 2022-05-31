Сотни российских военных уволили за неисполнение приказа в Украине

Несколько сотен российских военных, находившихся на службе в районе границы с Украиной, были уволены 4 марта за неисполнение приказов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на копию документа об увольнении.

Приказ был подписан командиром воинской части, следует из статьи.

Других подробностей газета не приводит. В частности, не уточняется количество уволенных военнослужащих и в каком подразделении они служили. Авторы статьи подчеркивают, что не знают, были ли к ним применены какие-либо еще санкции.

Публикация The Wall Street Journal посвящена отказам российских военнослужащих воевать в Украине.