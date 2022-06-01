Республиканской партии пророчат раскол из-за Трампа

В США в преддверии выборов в Палату представителей и в Сенат кристаллизируется конфликт внутри Республиканской партии между сторонниками и противниками бывшего президента Дональда Трампа. Об этом рассказывает в своей колонке журналист Washington Post и бывший республиканец Макс Бут.

Колумнист привел в пример прошедшие недавно предварительные выборы на пост государственного секретаря в штате Джорджия, где была ожесточенная борьба между противником Трампа Брэдом Раффенспергером и «трампистом» Джоди Хайс. Раффенспергер, выигравший выборы, столкнулся с небывалым давлением от однопартийцев, включавшем в себя угрозы убийством.

Бут также написал в своей статье о ситуации в Вайоминге, где баллотирующаяся в Палату представителей Лиз Чейни, дочь бывшего государственного секретаря Дика Чейни, (возглавившая комиссию по расследованию событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трама попытались взять Капитолийский холм), подвергается активной критике лояльного бывшему президенту крылу партии. Он отмечает, что противников Трампа в партии нередко критикуют больше, чем демократов.