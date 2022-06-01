Премьер Молдавии призвала граждан начать экономить газ

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что домовладельцы, экономические агенты и местные власти должны начать экономить газ и электроэнергию из-за роста тарифов, передает РИА Новости.

«Я призываю каждое хозяйство, каждого экономического агента и каждого мэра подумать о программах энергоэффективности. Эта выросшая цена должна превратиться в новый образ потребления», – сказала она.

По ее словам, гражданам нужно понять, что страна не производит энергию и не обладает запасами газа, поэтому нужно готовиться к зиме и менять структуру потребления.

Гаврилица также добавила, что молдавские власти намерены разработать программу поддержки экономических агентов, зависящих от энергоресурсов.