Министр Бабаев о новых месторождениях в Карабахе

«В настоящее время на освобожденных территориях проводится оценка месторождений, которые были зарегистрированы до 1990 года. Таких месторождений природных ресурсов насчитывается 167». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в кулуарах мероприятия «Бакинская энергетическая неделя» заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

«Все эти годы у нас не было доступа к этим месторождениям, и мы не могли проводить их оценку или переоценку. Сейчас наши геологические структуры и компании активно занимаются этой работой», - сказал он.

Министр с сожалением отметил, что при эксплуатации оккупантами месторождений полезных ископаемых не соблюдались никакие экологические нормы, в результате чего наносился колоссальный вред окружающей среде.

«На освобожденных территориях проводится активная геолого-разведочная работа. Я думаю количество известных месторождений полезных ископаемых увеличится. После оценки имеющихся данных информация будет представлена общественности», - сказал министр.