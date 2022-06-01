Арестович: «Пушилин ранен, убит кто-то из российской верхушки»

В Лимане ранили главаря «ДНР» Пушилина и ликвидировали кого-то из верхушки РФ. Об этом сегодня заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, Пушилин приехал в Лиман с какой-то инспекцией, чтобы «отметиться на месте победы». Пока неизвестно, в каком он состоянии.

Кроме того, погибли более 50 российских военных и уничтожено десяток техники.

«Кто-то из «200-х» был из верхушки РФ. Кто именно – устанавливаем», - добавил Арестович.