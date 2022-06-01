Сборная Украины по футболу обыграла Шотландию и в шаге от ЧМ-2022

Сегодня в Глазго состоялся отложенный полуфинальный матч за право сыграть на футбольном чемпионате мира-2022 в Катаре.

Шотландия принимала национальную команду Украины. По понятным причинам в марте эта игра не состоялась и была перенесена на июнь. Сборная Украины, многие футболисты которой уже несколько месяцев не имеют серьезной игровой практики, одержала победу со счетом 3:1.

Андрей Ярмоленко на 33-й минуте открыл счет в матче. На 49-й минуте Александр Караваев удвоил преимущество гостей. Интригу сохранил гол Келлама Макгрегора на 79-й минуте. Но сравнять счет шотландцам не удалось. Напротив, на 5-й добавленной минуте Артем Довбик упрочил преимущество украинцев.

Теперь Украину ждет еще более сильный соперник. 5 июня в финале команду Александра Петракова в Кардиффе проэкзаменует сборная Уэльса.

Перед этими матчами украинские футболисты месяц тренировались в Словении и провели серию благотворительных матчей – против менхенгладбахской «Боруссии» (2:1), итальянского «Эмполи» (3:1) и хорватской «Риеки» (1:1).

Напомним, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира уже состоялась. Победитель матча Уэльс – Украина попадет в группу «B», где уже расположились Англия, Иран и США.