Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Суд присяжных признал американскую актрису Эмбер Херд виновной в клевете, о том, что она была жертвой домашнего насилия, на актера и ее бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

28 мая судебные слушания по делу Деппа и Херд завершились в США. Присяжные рассматривали дело в округе Фэрфакс, в штате Вирджиния.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждает, что высказывания бывшей супруги – клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, возможно, претерпевала во время брака.