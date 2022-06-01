Месси и Ко разгромили Италию в первом в истории матче «Финаллисима»

Матч, названный не иначе как «Финалиссима», завершился крупной победой команды Лионеля Месси. Он сам не забил, но отдал две голевые передачи. А отличились Лаутаро Мартинес (28-я минута), Анхель ди Мария (45+1-я) и Пауло Дибала (90+4-я).

В декабре УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали обновленный и расширенный Меморандум о взаимопонимании сроком до 30 июня 2028 года. Было принято решение об открытии совместного офиса в Лондоне и проведения там матча между сильнейшими командами двух континентов.