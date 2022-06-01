США пытаются спасти украинское зерно

США рассматривают возможность передать Украине контейнеры для временного хранения, чтобы сохранить более 20 миллионов тонн зерна до момента, пока в стране не будет налажен его вывоз. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, это упростит погрузку зерна на поезда или грузовики, когда будут установлены наземные пути его экспорта в другие страны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что западные страны умалчивают о связи проблемы экспорта зерна из России с попаданием российских судов под санкции. По его словам, в результате санкций против России были нарушены все логистические и финансовые цепочки, связанные с поставками зерна на мировые рынки.

При этом он подчеркнул, что в остальном у российской стороны нет проблем с обеспечением устойчивого снабжения рынков зерном кроме того, что из портов Украины нет свободного выхода из-за минных полей, которые были установлены украинскими военнослужащими.