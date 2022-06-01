Министр Бабаев о массовом вымирании деревьев в Баку: «Делать какие-то прогнозы сложно»

Министр напомнил, что деревья являются живыми организмами и также подвержены различным болезням, как и люди.

«Для изучения проблемы вымирания эльдарских сосен в Баку и других регионах страны были приглашены эксперты из различных международных организаций. Единый диагноз эльдарским соснам, как и методы лечения, поставлены не были». Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az в кулуарах мероприятия «Бакинская энергетическая неделя» заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

«Каждый день появляются новые болезни и вирусы. В страну завозится большое количество зеленых насаждений, которые могут занести вирусы. Эти вирусы поражают ослабленные деревья. Что касается конкретно эльдарских сосен, то экспертами были даны несколько рекомендаций, основная из которых – выкорчевывание больных деревьев и обработка близлежащей территории. Это позволит остановить процесс заражения новых деревьев», - сказал министр.

Мухтар Бабаев отметил, что параллельно специалисты готовят новые предложения по борьбе с болезнью.

«Делать какие-то прогнозы сложно, но если получится лечить деревья, то будем лечить», - сказал министр.

Говоря о случаях вырубки деревьев в районах, министр с сожалением отметил, что незаконная вырубка деревьев все еще присутствует. Мухтар Бабаев обратил внимание на тот факт, что около тысячи населенных пунктов в Азербайджане до сих пор не газифицированы.

«Причем многие из этих населенных пунктов расположены внутри леса. Жители деревень особо не задаются вопросом, как обеспечить себя теплом и вырубают деревья. Нельзя относиться к защите окружающей среды и деревьев только как к обязанности Минэкологии. Конечно, это одно из наших основных направлений, но вместе с тем, каждый гражданин должен ответственно относиться к этому вопросу», - сказал он.