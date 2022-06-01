ООН одобрила изменение названия Турции

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Название Турции в международных и официальных документах изменилось с Turkey на Türkiye. С соответствующим прошением глава МИД страны обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик заявил о получении письма и добавил, что изменения вступили в силу с момента получения заявления.