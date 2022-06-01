Зеленский: Российские военные убили 243 украинских детей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они пыль под ногами хозяев России. Об этом он заявил в видеообращении.

Он напомнил, что за 98 дней полномасштабного вторжения России в результате ударов российской армии пострадали 689 детей - и это лишь случаи, о которых известно.

"У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной. Но из того, что известно на сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести...", - добавил глава государства.

Зеленский коротко рассказал истории нескольких детей, погибших в результате вражеских обстрелов.

"Я назвал сейчас только десяток детей с 243. И это не просто цифры. Каждая строка - это отдельный мир, который был уничтожен армией России. В этом перечне есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имени...", - сказал он.