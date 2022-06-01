«Что Америка будет и чего не будет делать в Украине» главная тема
Статья с таким заголовком вышла в The New York Times за подписью президента Соединенных Штатов. Джо Байден во второй раз в последнее время выступает в качестве автора в СМИ, и оба раза на украинскую тему: 20 мая Владимир Зеленский возглавил рейтинг читателей Time как самый влиятельный человек года, и американский президент написал в журнал колонку, посвященную украинскому лидеру.
В этот раз президент США решил снять вопросы, которые нередко возникают по поводу возможных пределов поддержки Украины со стороны Америки.
Эти пределы обусловлены стремлением США видеть Украину демократической, суверенной, процветающей и способной защищаться от агрессии, поэтому ей будет оказана вся необходимая для этого помощь: военную, финансовую и гуманитарную. Нет, США не будут воевать в Украине и за Украину, Украина будет воевать за себя сама, обеспечит себе победу на поле боя и закрепит ее дипломатическим путем.
Чтобы позиции Украины на грядущих переговорах были максимально сильны, США поставляли и будут поставлять ей оружие, в том числе современные ракетные системы. Тем самым Байден снял вопрос, который возник после его туманных заявлений, что Украина не получит оружие, которым сможет поражать территорию России. Это было не столько требование к тактико-техническим характеристикам поставляемого вооружения, сколько к целям его применения. Президент Зеленский пообещал, что американское оружие не будет применяться по целям на территории России. Журналисты The Wall Street Journal из своих источников узнали, что США предоставят Украине ракетные системы с ракетами, способными поражать цели на расстоянии более 64 километров.
Отступая немного в сторону от текста Байдена, сошлемся на экспертов, которые говорят о том, что американские реактивные системы M270 и HIMARS могут использовать как кассетные боеприпасы на расстояние в 60 с лишним километров, так и баллистические ракеты ATACMS с боевой частью до 500 кг, способные поражать цели на расстоянии до 350 километров. Вот эти ракеты в Украину поставляться не будут. Одна из ключевых причин: в самих США их относительно небольшое количество, а ограниченное их применение погоду на поле боя не меняет. То ли дело кассетные боеприпасы большой точности и значительной дальности, и вот они-то в Украину и пойдут.
США, пишет Байден, продолжат оказывать на Россию санкционное давление и помогут союзникам уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Совместно с союзниками по НАТО укрепят восточный фланг альянса.
А чего Вашингтон никогда не будет делать, так это давить на Украину, чтобы та пошла на территориальные уступки ради мира.
«Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они тоже могут захватить территории и подчинить другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий. И это может означать конец основанного на правилах международного порядка и открыть двери агрессии в других местах с катастрофическими последствиями во всем мире», – пишет Байден. «Владимир Путин не ожидал такой степени единства или силы нашего ответа. Он ошибался. Если он ожидает, что в последующие месяцы мы дрогнем или распадемся, он также ошибается».
В подтверждение слов своего шефа госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом объявил о новом существенном пакете помощи Украине на 700 миллионов долларов, который «включает в себя более передовые ракетные системы, которые позволят поражать ключевые цели на поле боя с более дальних расстояний».
Источники в администрации подтвердили, что в пакет вошли высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), с политическим условием, что их не будут использовать для ударов по целям на территории России. Кроме того, США поставят в этом транше радиолокационные системы, новую партию ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и разные виды боеприпасов. Позже заявление Байдена о поставке HIMARS появилось на сайте Белого дома. Президент держит слово.