Статья с таким заголовком вышла в The New York Times за подписью президента Соединенных Штатов. Джо Байден во второй раз в последнее время выступает в качестве автора в СМИ, и оба раза на украинскую тему: 20 мая Владимир Зеленский возглавил рейтинг читателей Time как самый влиятельный человек года, и американский президент написал в журнал колонку, посвященную украинскому лидеру.

В этот раз президент США решил снять вопросы, которые нередко возникают по поводу возможных пределов поддержки Украины со стороны Америки.

Эти пределы обусловлены стремлением США видеть Украину демократической, суверенной, процветающей и способной защищаться от агрессии, поэтому ей будет оказана вся необходимая для этого помощь: военную, финансовую и гуманитарную. Нет, США не будут воевать в Украине и за Украину, Украина будет воевать за себя сама, обеспечит себе победу на поле боя и закрепит ее дипломатическим путем.

Чтобы позиции Украины на грядущих переговорах были максимально сильны, США поставляли и будут поставлять ей оружие, в том числе современные ракетные системы. Тем самым Байден снял вопрос, который возник после его туманных заявлений, что Украина не получит оружие, которым сможет поражать территорию России. Это было не столько требование к тактико-техническим характеристикам поставляемого вооружения, сколько к целям его применения. Президент Зеленский пообещал, что американское оружие не будет применяться по целям на территории России. Журналисты The Wall Street Journal из своих источников узнали, что США предоставят Украине ракетные системы с ракетами, способными поражать цели на расстоянии более 64 километров.

Отступая немного в сторону от текста Байдена, сошлемся на экспертов, которые говорят о том, что американские реактивные системы M270 и HIMARS могут использовать как кассетные боеприпасы на расстояние в 60 с лишним километров, так и баллистические ракеты ATACMS с боевой частью до 500 кг, способные поражать цели на расстоянии до 350 километров. Вот эти ракеты в Украину поставляться не будут. Одна из ключевых причин: в самих США их относительно небольшое количество, а ограниченное их применение погоду на поле боя не меняет. То ли дело кассетные боеприпасы большой точности и значительной дальности, и вот они-то в Украину и пойдут.