Стрельба в медицинском центре в США: убиты пять человек

Как минимум четыре человека скончались в результате стрельбы в больнице святого Франциска в американском городе Талса (штат Оклахома), мертв и сам стрелявший, передаёт ТАСС.

Трагедия случилась в среду около 17:00 по местному времени. По данным полиции, в помещениях медцентра чернокожий мужчина лет 35-40 открыл огонь из винтовки и пистолета, а затем, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Полицейские были на месте через три-четыре минуты после сообщения о происшествии.

«На данный момент у нас четверо погибших гражданских и стрелявший», — рассказал заместитель начальника полиции города Эрик Далглиш.

Сообщается также о раненых. Личность преступника выясняется.