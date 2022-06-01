Стрельба в медицинском центре в США: убиты пять человек
Как минимум четыре человека скончались в результате стрельбы в больнице святого Франциска в американском городе Талса (штат Оклахома), мертв и сам стрелявший, передаёт ТАСС.
Трагедия случилась в среду около 17:00 по местному времени. По данным полиции, в помещениях медцентра чернокожий мужчина лет 35-40 открыл огонь из винтовки и пистолета, а затем, предположительно, покончил жизнь самоубийством. Полицейские были на месте через три-четыре минуты после сообщения о происшествии.
«На данный момент у нас четверо погибших гражданских и стрелявший», — рассказал заместитель начальника полиции города Эрик Далглиш.
Сообщается также о раненых. Личность преступника выясняется.