Суд Фиджи поддержал запрос США: яхту российского олигарха конфискуют

Ранее компания Millemarin Investment Limited утверждала, что является настоящим владельцем суперъяхты. В итоге суд отклонил попытку защиты обжаловать это решение.

Яхта Amadea пришвартовалась в порту города Лаутока в середине апреля. Власти Фиджи заявили, что судно вошло в исключительную экономическую зону государства без соответствующего разрешения, так что по прибытии в порт яхту задержали. Позднее судну запретили покидать территориальные воды Фиджи, напоминает РБК.

При этом 18 мая ТАСС сообщал, что с яхты был снят арест и ей было разрешено покинуть Фиджи.

Яхта ходит под флагом Каймановых островов. По данным судостроительной компании Lürssen, судно построили на верфи в Гамбурге в 2017 году, длина Amadea составляет 106 м, экипаж насчитывает 36 человек. Сервис Superyacht Fan оценил стоимость яхты в $325 млн.

Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. В середине марта этого года санкции против сенатора ввел и Евросоюз.