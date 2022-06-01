Турция сменила послов в Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил послов в Швеции и Финляндии, сообщил официальный вестник турецкого правительства Resmi Gazete.

Согласно информации, за подписью Эрдогана назначены новые послы в 25 странах. Так, послом в Финляндии назначен Дениз Чакар, занимавший пост генерального менеджера по международному продвижению и культуре, в посольстве Швеции назначен Джан Тезель, занимавший пост гендиректора по двусторонним политическим вопросам в МИД Турции.