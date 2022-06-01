Песков о контактах между Кремлем и Белым домом

Контакты между Кремлем и администрацией президента США Джо Байдена сейчас фактически отсутствуют, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли контакты между Кремлем и Белым домом.

С начала вторжения России в Украину США ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе против президента России Владимира Путина. Кроме этого, в конце февраля Вашингтон объявил о высылке 12 сотрудников российского представительства при ООН, а позже – еще десяти сотрудников российской дипмиссии. В то же время сократилось число двусторонних встреч и переговоров первых лиц России и США. В частности, российский президент последний раз созванивался с Джо Байденом 12 февраля – за две недели до начала военных действий в Украине.