Британия поставит в Украину американские ракетные системы

Великобритания поставит в Украину американские ракетные системы M270 MLRS, аналогичные реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые намерен передать Киеву Вашингтон. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, передает CNN.

По его словам, этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Вашингтона предоставить Украине систему HIMARS. Уоллес также отметил, что поддержка Украины должна изменяться, поскольку меняется и тактика России.

Ранее о том же сообщило американское онлайн-издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника редакции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом утром 1 июня, а утром 2 июня разговор на ту же тему пройдет между главой британского МИД Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По данным Politico, HIMARS и M270 MLRS обладают схожими возможностями и дальностью стрельбы, но HIMARS – более легкая версия, передвигающаяся на колесном шасси со скоростью более 80 км/ч. При ее использовании украинцы имеют возможность открыть огонь и скрыться до того, как российские беспилотники смогут их обнаружить, поясняет издание.

M270 MLRS передвигается на гусеницах, то есть она медленнее, чем HIMARS. Но при этом HIMARS может одновременно запускать шесть ракет, а M270 MLRS – двенадцать.