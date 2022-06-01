США не ждут прорывов от контактов РФ и Украины при посредничестве Турции

США на текущем этапе не ждут дипломатических прорывов от российско-украинских контактов при посредничестве Турции, заявила на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

Она считает, что на протяжении всего предыдущего этапа контактов с украинской стороной "Россия продолжала выступать с максималистских позиций и складывалось впечатление, что она вовсе не воспринимает эти переговоры всерьез". "Так что по этой причине мы, я думаю, были разочарованы усилиями, имевшими место до сих пор. Но, конечно же, когда [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сделал предложение собрать стороны, это на тот момент рассматривалось как конструктивный шаг. Но, учитывая поведение российской стороны на этих переговорах, я думаю, мы скептически относимся к тому, что на данном этапе это приведет к какому-то крупному прорыву", - заявила она.

Также, по ее словам, в Вашингтоне в целом все же "надеются, что будет иметь место некий дипломатический прорыв и что президент России Владимир Путин так или иначе воспользуется каким-то способом выйти из сложившейся ситуации".