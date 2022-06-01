"Суд постановил признать Холодарева виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сказал судья.

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал в четверг депутата городской думы Алексея Холодарева на 40 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ВС РФ), передает корреспондент ТАСС из суда.

Ранее СМИ сообщали, что депутат Холодарев публикует в соцсетях посты с критикой российских войск, вторгшихся в Украину. При этом в пресс-службе гордумы поясняли, что не могут повлиять на него.

Последний пост стал реакцией Холодарева на то, что коллеги пригласили его на мероприятие, посвященное памяти жертв в Одессе в 2014 году. Он публично и в грубой форме попросил больше не звать его на такие акции, так как не хочет «пачкаться».