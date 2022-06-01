Парвиз Шахбазов об увеличении поставок газа в Европу

«К концу года объем поставок по «Южному газовому коридору» в Европу должен достичь 10 миллиардов кубометров». Об этом, выступая на конференции в ходе «Бакинской энергетической недели», сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он подчеркнул, что с начала 2022 года Азербайджан уже экспортировал 6,8 миллиарда кубометров газа.

«К концу года мы планируем довести эти объемы до 16 миллиардов кубометров. Поставки азербайджанского газа по «Южному газовому коридору» обеспечили энергоснабжение Европы», - сказал министр.

Парвиз Шахбазов также отметил, что прибыль от месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз» достигла 163 миллиардов долларов.