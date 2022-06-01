Пашинян рассказал Раиси о переговорах с Ильхамом Алиевым в Брюсселе

Делимитацию армяно-азербайджанской границы и перспективы нормализации отношений между Ереваном и Баку обсудил во время телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян рассказал о своих впечатлениях от брюссельской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Пашинян и Раиси обменялись мнениями относительно вопросов разблокирования региональных коммуникаций, начала работ по делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, перспектив урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и процесса урегулирования карабахского вопроса", - отмечается в сообщении армянского правительства.