Израиль и США будут вместе противодействовать Ирану

Председатель Совета национальной безопасности Израиля Эяль Хулата посетил Белый дом и провел переговоры со своим американским коллегой Джейком Салливаном, передает ISRA.

Встреча была проведена в рамках работы американо-израильской стратегической консультативной группы.

Стороны пообещали взаимную экономическую, дипломатическую и военную координацию для того, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие. «Официальные лица обязались координировать усилия по предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия и сдерживанию агрессивной региональной деятельности», - говорится в совместном заявлении после встречи в Белом доме американо-израильской стратегической консультативной группы.